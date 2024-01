La discusión ocurrió durante el programa ESPN F90, que fue emitido en la noche de este martes 16 de enero, a raíz de la desaparición de Alianza Petrolera, que ahora se llamará Alianza F.C. y representará al departamento de Cesar.

Allí estuvo como invitado Carlos Ferreira, presidente de Alianza, quien explicó que la salida del equipo de Barrancabermeja se debe a temas económicos, pues hizo énfasis en que no encontró el apoyo suficiente para continuar con el proyecto deportivo en la ciudad santandereana.

Ante los argumentos expuestos por el presidente, Andrés Marocco, panelista de ESPN, tomó la palabra y le preguntó a Ferreira si no pensó en los hinchas al momento de aceptar la oferta de Valledupar, pues, según él, el fútbol va más allá del dinero.

“Señor Ferreira, yo le quiero decir, y esto es a título personal, como santandereano estoy muy triste con la salida del equipo… Entiendo lo que dice en términos económicos, sí, perfecto, pero el fútbol es un sentimiento que va más allá de lo económico y usted dice que el equipo se puede sostener. ¿No había tiempo de darle otra oportunidad a Alianza, a la religión, a la ciudad, a una hinchada que se estaba construyendo? ¿Qué va a pasar con todos estos niños que iban ilusionados al estadio?”, dijo el comunicador.

Y agregó: “No veo mucho la diferencia de lo que se va a encontrar en Valledupar con lo que tenía en Barrancabermeja. ¿No le da tristeza dejar al departamento sin Alianza?”.

Ferreira, quien atendió la entrevista de manera virtual, contestó: “Desde luego, me da muchísima tristeza…”

Sin embargo, Marocco interrumpió al ejecutivo y le hizo un fuerte reclamo en vivo, pidiéndole reconsiderar su decisión y regresar el equipo a Barrancabermeja.

“Recapacite, no lo haga”, dijo.

Dicha expresión causó un momento de tensión en el set de ESPN, pues Ferreira le solicitó al periodista que lo dejará hablar para explicar la situación.

Ferreira: “Déjeme decirle que tengo una responsabilidad con 140 personas que dependen de Alianza, con los jugadores, no les he podido pagar los premios del año pasado porque no tenemos el dinero”, precisó.

Marocco: “Pero ya clasificó a la Copa Sudamericana, se lo va a dar la Conmebol”.

Ferreira: “Si me permite le explico”.

Marocco: “Yo lo quiero dejar hablar, pero fíjese que lo puede solucionar”.

Ferreira: “Pues claro, lo estoy solucionando con las decisiones que tomamos, venimos aguantando una carga año tras año y al final toca inyectarle capital o esperar una liquidación como está sucediendo con varios clubes del FPC. Ninguna empresa le ha dado el apoyo a Alianza. No voy a llevar a una empresa a la quiebra. Mi decisión es para mantener un equipo en la A, para luchar en la Sudamericana necesitaba una inyección de recursos y la he encontrado aquí en Valledupar”.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol “Recapacite, ¿Qué va a pasar con los niños hinchas de Alianza Petrolera?”@andresmarocco le pide al Presidente de Alianza que no se lleve al equipo de Barranca. ▶️ No te pierdas F90 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/8TAmSM2YWC — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 17, 2024

Carlos Ferreira compartió en ESPN los argumentos que lo llevaron a sacar a Alianza de Barrancabermeja y trasladarlo a la costa Caribe para evitar su posterior quiebra.

El dirigente señaló que en la ciudad santandereana no encontró el apoyo de las autoridades regionales ni de la empresa privada para sostener el proyecto deportivo, mientras que en Valledupar sí hubo varios ofrecimientos.

“A mí me gusta tener proyectos deportivos exitosos y consolidados, lo más fácil para un equipo de A es hacer un proyecto que descienda y subsistir con el dinero que da la televisión… Pero yo no quería eso, yo quiero algo consolidado, serio y responsable. Para ello se necesitan recursos, apoyo de la empresa privada y en muchos casos de las administraciones municipales y del gobierno departamental, por supuesto de la hinchada“, explicó.

Y concluyó diciendo: “En Barrancabermeja estábamos trabajando en construir una hinchada, les ofrezco disculpas, pero tienen que entender de que debo pensar como empresa, esa es la razón, si uno no encuentra el apoyo tomas la decisión de irte para la B siendo un equipo A, o te quedas buscando ayuda y eso fue lo que encontré”.

