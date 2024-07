Previo al duelo de Copa América entre la Selección Colombia y Brasil, correspondiente a la fecha 3 del grupo D, en ‘Equipo F’ de ESPN hablaron sobre el momento que vive James Rodríguez en la ‘Tricolor’, teniendo en cuenta que en los clubes no rinde de la misma forma que cuando es convocado a representar a su país.

Fue en ese espacio que el periodista Andrés Marocco, reconocido por ser hincha del Atlético Bucaramanga, informó que una fuente cercana a Sao Paulo le confirmó que habrá una reunión entre los dirigentes y el cuerpo técnico para definir el puesto de Rodríguez Rubio en el club, ya que quieren que sea protagonista.

“Los dirigentes de Sao Paulo le dijeron a Luis Zubeldía que había que hablar con el entorno James Rodríguez y sentarse después de la Copa América; esto, antes de que iniciara. Ellos quieren arreglar el tema James y ahora con más razón después de lo brillante que ha sido. En esa reunión le van a decir a Zubeldía que se tiene que acomodar a James. No me lo estoy inventando yo, me lo dijo una fuente directa”, dijo Marocco.

Ante la noticia, Adolfo Pérez, conductor del programa dominical de ESPN, contrarrestó a su colega al mencionar que nadie está dudando de lo que dice, pero es bastante controversial indicar que un técnico se tiene que acomodar a un jugador.

Adolfo Pérez: “Nosotros no es que siempre estemos dudando de lo que usted dice”.

Andrés Marocco: “Parece que sí”.

Adolfo Pérez: “Que tengamos controversia no quiere decir que usted está mal informado… Pero si le dicen a un técnico que debe poner a James, pues se va el técnico”.

Andrés Marocco: “Para Sao Paulo, James es prioridad. Así les duela a algunos brasileños, James es prioridad en Saso Paulo”.

Adolfo Pérez: “Pero es que a toda hora es culpa del técnico que no quiere poner a James. Siempre”.

Marocco: “¿Entonces también vamos a resistir a James?”.

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol ¿Contra quién es mejor jugar en cuartos de final? Los panelistas sostuvieron otro acalorado debate sobre el rival que enfrentaría Colombia en la siguiente fase de la Copa América. ▶️ No te pierdas EQUIPO F por #DisneyPlus pic.twitter.com/k45AhedyPP — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 2, 2024

Las palabras de Marocco elevaron la discusión y fue por ello que Adolfo Pérez pidió que lo escucharan atentamente, al insistir que no está criticando la información sobre James, sino a la fuente que fue capaz de decir que un técnico se va a acomodar a un jugador.

Adolfo Pérez: “A mí no me interesa si James juega o no juega en Sao Paulo a mí me interesa es que juegue aquí en la Selección Colombia”.

Andrés Marocco: “Le estoy dando una información, Adolfo, no una percepción. Es de fuente fidedigna”.

Adolfo Pérez: “Usted me puede estar dando una información, pero me permito dudar de eso que le dijeron a usted”.

Andrés Marocco: “Entonces no me pregunte por mis fuentes porque va a dudar de ellas”.

Adolfo Pérez: “Yo me permito dudarlo, eso no quiere decir que a usted le informaron mal. Escuche bien, eso no quiere decir que a usted lo informaron mal. Yo estoy dudando de quién le informó a usted eso”.

Andrés Marocco: “La fuente que me lo dijo es demasiado fuerte. La gente de Sao Paulo quieren que James en Sao Paulo”.

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol “James se va a jugar este partido de una manera muy especial”@Pachovelez10 sostuvo que para el 10’ de Colombia enfrentar a Brasil puede ser una ‘revancha’. ▶️ No te pierdas EQUIPO F por #DisneyPlus pic.twitter.com/fQnrXcvF7G — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 2, 2024

