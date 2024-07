Por: Gol Caracol

El lunes primero de julio, previo al duelo frente a Brasil por Copa América, Richard Ríos atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, analizando lo que será el encuentro frente a la ‘Canarinha’ y revelando algunas de las claves por las que la ‘Tricolor’ actualmente lleva 25 partidos invicta.

Inicialmente, el mediocampista de 24 años habló de su cercana relación con el fútbol brasileño, en el que se dio a conocer e inició en el profesionalismo: “Estoy feliz de estar aquí, feliz por estar disputando mi primera Copa América, por estar haciendo el trabajo que venimos haciendo todo el equipo, no me lo tomo muy a personal, pero sí estoy muy feliz por poder estar aquí y enfrentar a un rival como lo es Brasil, que es una potencia mundial muy fuerte”.

“Tengo mucho que agradecerle a Brasil porque me fui muy joven y fue donde me abrieron las puertas, entonces estoy muy agradecido con Brasil, pero no me lo tomen muy a personal, siento que debo seguir haciendo lo que estoy haciendo aquí”, agregó el antioqueño en rueda de prensa, eso sí, dejando claro que no se tomará personal este encuentro.

Sumado a eso, el referente en el centro del campo ‘Tricolor’ habló del invicto y afirmó que eso no los hace favoritos de ninguna manera para el duelo contra la ‘canarinha’:

“Yo creo que son más partidos como invicto, pero siento que eso no llega a ponernos como favoritos, porque tengamos 20 partidos o 30 o menos; siento que lo que está haciendo el grupo es la unión, que tenemos tanto dentro como fuera, y que todos somo una familia tanto dentro como fuera y eso nos está ayudando mucho dentro del campo”.

El juego comenzará a las 8:00 de la noche, hora de Colombia, y se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara (California), que cuenta con páneles solares.

El partido será fundamental para que la ‘Tricolor’ se clasifique como la primera del grupo D y así evite enfrentarse, en cuartos de final, a Uruguay, una de las favoritas al título.

Para lograrlo, los colombianos deberán ganar o empatar.