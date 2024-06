Por: Gol Caracol

James Rodríguez es el líder de la Selección Colombia y de eso no hay duda. Además de su talento, magia y calidad, Néstor Lorenzo le ‘entregó las llaves’ del equipo y ha asumido de buena manera ese rol.

Con jerarquía, siendo la voz principal y apelando a la humildad, el ’10’ ha guiado a los más jóvenes y a cada uno de sus compañeros con consejos y gestos que son aplaudidos, como el de este viernes.

Y es que, en el marco del de la victoria de la ‘tricolor’ frente a Costa Rica (3-0), por la fecha 2 del grupo D de la Copa América 2024, el volante demostró que no es egoísta en ningún sentido.

Cuando transcurría el minuto 29, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera sancionó penalti a favor del combinado patrio, tras infracción del arquero Patrick Sequeira sobre Jhon Córdoba. Fue en ese momento donde apareció el cucuteño.

A pesar de que es el habitual cobrador, el ’10’ no tuvo problema en darle la pelota y cederle la ejecución a Luis Díaz. Desde la primera jornada, donde el cuadro ‘cafetero’ se impuso por 2-1 sobre Paraguay, el guajiro venía buscando el gol. Infortunadamente, no estuvo fino en la definición ni en la toma de decisiones, y no se le dio. Por eso, el mediocampista quiso darle confianza.

James Rodríguez le entregó el balón a ‘Lucho’ y respondió a la perfección. De hecho, antes de que rematara, le habló unos segundos, con el fin de hacerle saber que creía en él, que demostrara que es un ‘crack’ e inflaría las redes.

Dicho y hecho. El atacante del Liverpool no perdonó y fue al ángulo, imposible de atajar y que significó su primer tanto en la edición de la Copa América 2024.