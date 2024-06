El momento brillante que está viviendo James Rodríguez con la Selección Colombia, en la Copa América, ha sido como un bálsamo para el semestre que ha pasado con Sao Paulo.

La vida de los futbolistas siempre está llena de altas y bajas por varias razones, ya sean deportivas, personales y hasta de salud, pero algunas veces los fanáticos desconocen estos motivos.

(Vea también: Copa América reconcilió a Carlos Antonio Vélez con James: “Hay que admitir que cambió”)

El ’10’ aprovechó para hablar al respecto en Truly Genius, empresa de suplementos nutricionales que fundó junto a otros socios: “Se tiene que contar con ayuda porque hay veces que la gente piensa que somos máquinas, que no nos duele nada o que no sentimos nada, por eso nos dan tan fuerte“, indicó el mediocampista.

“Todos tenemos algunos momentos malos y buenos. Yo me considero una persona fuerte mentalmente… Creo que he tenido gente que me ha ayudado para superar todas estas cosas”, agregó el futbolista que milita en el fútbol brasileño.

Acá, la intervención completa:

La reflexión ayudó a comprender no solo la importancia del estado físico, sino también mental a la que se deben someter los deportistas de alto rendimiento en cualquier disciplina.

Lee También

“Eres un ser humano increíble”, “eres lo máximo, valoramos tu esfuerzo y profesionalismo”, “ojalá logres un excelente torneo“, “siempre he creído en él“, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Por ahora, James y los demás jugadores del combinado nacional, están preparando lo mejor de su repertorio para enfrentarse a Brasil y definir al primero del grupo D, en la Copa América.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.