James Rodríguez hizo las 2 asistencias con las que la Selección Colombia se impuso 2-1 sobre Paraguay en el inicio del grupo D del torneo continental. Además, apareció con 2 acciones claras para anotar: una de media distancia y otra en mano a mano con el arquero.

(Vea también: James puso estadio a sus pies en triunfo de Colombia; se llevó aplauso estremecedor)

Su desempeño valió para que los organizadores de la Copa América lo eligieran como el futbolista más valioso de la contienda, lo que se refrendó con el aplauso abrumador que recibió de los más de 67.000 espectadores que estaban en el estadio.

Sin embargo, este presete brillante no lo tiene en su club, el Sao Paulo de Brasil, donde fue descartado por el entrenador argentino Luis Zubeldía, que en repetidas oportunidades ha dicho que no lo tiene en cuenta porque hay hombres más talentosos en el plantel.

Este panorama hizo que varios hinchas paulistas se pronunciaran en redes sociales pidiendo que Rodríguez tenga una nueva oportunidad en esa institución, en tanto que otros lamentaron que al cucuteño se le encienda la lámpara con su selección, pero se le vaya la lucidez en el fútbol rasileño.

Fue por ello que las opiniones de todo tipo aparecieron justo después del choque de Copa América, polémica que tuvo como común denominador las 2 caras que se le ven al mediocampista de 32 años, pues luce con Colombia y casi no se ve con Sao Paulo.

Varias de las opiniones de los fanáticos piden desde que el técnico del club se disculpe con él hasta que se arme un plantilla en torno al ‘cafetero’.

Acá, varias de las publicaciones más llamativas:

zubeldia tem que pedir desculpas pro james, dar a 10 pra ele e botar pra jogar, não tem ninguém no elenco do são paulo melhor do que ele

— rafo 🇾🇪 (@rafotheg0d) June 25, 2024