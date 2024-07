Entre la televisión, el modelaje y el mundo empresarial, Andrea Serna es una de las mujeres que más recordación y cariño despierta en los colombianos.

Precisamente, ella es profesional en mercadeo y publicidad, pero su vida ha girado en torno a programas de entretenimiento y a las pasarelas. Por eso, aprovechó para hablar sobre una de sus primeras experiencias en la pantalla chica, y las dificultades a las que se tuvo que enfrentar.

“Éramos muy pocos, queriendo hacer grandes cosas. Ya no tenía solo que presentar, sino que tenía que encargarme de una fuente, salir y buscar la nota, redactar, editar y hacer producción de campo y ojo, porque yo no era periodista… Me tocó padecer porque me tocó entrar a consejo de redacción a presentar mis temas y los míos no eran los más taquilleros y ese momento se volvió agridulce… Teníamos un editor muy exigente y para mí era muy difícil llenar sus expectativas”, contó la caleña en la publicación de Instagram.

“Salí muchas veces de esa sala con un: ‘No, Andrea, tus notas no van hoy’, y de ahí al baño a llorar porque era ese encontronazo de trabajar tantas horas”, continuó relatando.

Esta confesión dejó claro lo que ha sido una vida de trabajo y sacrificios, en los distintos medios de comunicación donde ha estado, y cómo sus esfuerzos y su resiliencia la han llevado a estar donde está.

Actualmente, la publicista se encuentra siendo la anfitriona del ‘Desafío‘, en Caracol Televisión, donde ha mostrado su versatilidad y talento.

