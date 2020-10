“Quiero compartir con ustedes que me realicé una prueba PCR de COVID-19 y el resultado fue positivo”, apuntó la periodista, en esa red social .

De igual forma, detalló que ha tenido algunos síntomas leves, que se encuentra aislada en su casa y que por el momento nadie de su familia tiene indicios de la enfermedad.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora escribió un mensaje más amplio, donde llamó a las personas a que no se descuiden con la exposición al virus y agregó que ya había dado positivo en agosto, pero estuvo asintomática.

“La verdad, no creo que hubiera tenido el virus [en agosto] porque no hay rastros de anticuerpos. El caso es que soy positiva, estoy aislada, tengo síntomas leves, y hago un enorme esfuerzo por no dejarme vencer emocionalmente, estando sometida a la angustia”, escribió Guerrero, en esa red social.