La misma Kardashian reveló, en su cuenta de Instagram, que para que los invitados pudiera viajar con ella debieron aislarse por dos semanas, y luego hacerse exámenes médicos en los que se presume se incluyó la prueba para detectar la COVID-19.

Así fue como unas 40 personas, entre familiares y amigos, pudieron trasladarse en un Boeing 777 hasta la isla, donde cada invitado tuvo su villa privada, según TMZ.

Allí, dijo la empresaria en redes sociales, pudieron “fingir que las cosas eran normales” y por una semana bailaron, montaron en bicicleta, nadaron cerca de las ballenas, hicieron kayak, vieron películas en la playa “y mucho más”, sin preocuparse por el coronavirus.

Por lo mismo, Kim Kardashian reconoció lo “privilegiada” que es.

We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40 pic.twitter.com/UYOcVBpytW

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020