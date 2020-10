green

“This is 40 (Esto es 40)“, escribió la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians‘ en el post de la publicación, en la que compartió 4 instantáneas que habrían sido tomadas durante sus vacaciones postcumpleaños.

En las imágenes que subió Kim, quien anunció junto con su familia el fin de su ‘reality’, lució un bikini de una tonalidad beige oscura (también llamado ‘nude’) que, dado su tamaño, expuso gran parte de su curvilíneo cuerpo.

Pese a los 2 partos naturales que tuvo, el de North y el de Saint, la estadounidense ha logrado mantener su figura de la mejor manera, sobretodo la curvatura de su cintura, que tanto ella como sus hermanas suelen tenerla pronunciada.

En las 4 fotografías que compartió la ‘influenciadora’, posó dentro del mar y desde distintos ángulos; las tomas habrían sido hechas en una isla paradisiáca, de la que disfruta junto a su familia.

Aquí, la galería que difundió la empresaria, quien durante los últimos meses ha tenido varios problemas con su esposo Kanye West: