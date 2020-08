View this post on Instagram

Argemiro, un hombre distinto frente a la cámara. Siempre buscó el mejor ángulo para el noticiero📽.. Duelen las muertes por Covid 19 y sin duda golpean más las cercanas. Uno no sabe qué decir, quiere rendir homenaje, pero no sabe cómo. Quisá y lo mejor sin duda, es orar, decirle a Dios que para allá va un hombre que vivía orgulloso de su país y sus años en EE.UU. Arge, nuestro trabajo en tu nombre.🙏😔 @noticiasrcn