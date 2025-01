Aunque ahora Navarrete derrocha de amor por su novio, la expresentadora de Noticias Caracol ha mantenido en privado sus relaciones amorosas y, de hecho, muchos ni sabían que estuvo casada.

La periodista habló del tema en el pódcast ‘Bendito caos’, mismo programa en el que aclaró cómo es su relación con Mónica Jaramillo, exesposa de su novio.

Allí, aseguró que su vida amorosa ha sido como la carrera de Falcao, pues ha tenido lesiones, ha pasado por equipos buenos y otros que no le funcionaron (refiriéndose a las relaciones), y recordó su matrimonio, en el que nunca tuvo una pelea; justamente eso fue lo que los hizo separarse.

“[…] Necesitás una persona en frente que te confronte, y enmarquemos esto desde discusiones de respeto, pero discusiones con emociones coherentes al punto de vista al que vos le estás planteando a la otra persona que es diferente a vos. Entonces, uno se enoja, se irrita, se desespera, todo en el marco del respeto. Pero, vos no podés pensar igual a mí, es imposible, así tengamos afinidades y por eso somos pareja“, señaló la caleña, que renunció a Caracol después de 10 años.

Navarrete contó que con su exesposo tuvo un noviazgo de un año, duró viviendo cinco y luego se casaron. No obstante, terminaron divorciándose, en 2014.

“Yo no me arrepiento de haberme casado […], pero yo miro en retrospectiva y digo: ‘Miércoles, es que nosotros nunca tuvimos una pelea’. O sea, peleamos cuando nos separamos y eso no es normal”, agregó.