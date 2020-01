View this post on Instagram

La actriz será una de las protagonistas de la sexta entrega de la película 'El paseo', del director Dago García.🎬 Amparo le dará vida a la suegra, una abuela sexi que se robará el show, en un paseo de jóvenes que han terminado el colegio. El filme se estrenará el 25 de diciembre de este año. 👏🏼 . . #RevistaVea #elmundodelasestrellas #elpaseo #amparogrisales #movies #colombia #felizjueves #cinecolombiano #2020 #movies #cine #cineco