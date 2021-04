green

La charla la concedió la popular Diva de la televisión colombiana, Amparo Grisales, en el programa ‘La Bodeguita en vivo’, en donde dijo que ese beso con Margarita Rosa para la telenovela ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ fue algo inocente si se compara con lo que ocurre hoy día.

“Esa época era muy bonita, el siglo XVI, y hoy día tenemos una doble moral impresionante, siempre la hemos tenido, pero la ‘lesviandad’ y el homosexualismo están desatados, y me parece bien. Y ya en televisión uno ve escenas más fuertes que un beso en la boca, escenas muy fuertes”, comentó.

A la actriz le preguntaron si es verdad que por esa escena la excomulgaron, y ella dijo que sí es cierto y explicó por qué.

“Yo iba para la Feria de Manizales, y me llamaron los periodistas a decirme que el arzobispo de allá me había excomulgado. Esto fue por una carta que mandaron unas personas que se llamaban ‘los sesenta del santo sepulcro’, unos señores de esos en el armario que no les pareció”, recordó.

Grisales dijo que pese al veto, ella viajó a Manizales porque estaba invitada como jurado al Reinado del Café, y que contrario a lo que se decía de ella la gente la recibió de forma calurosa.

“La gente siempre me ha respetado mucho. Yo estaba en la Feria de Cali y me fui, y la gente estaba tan avergonzada de que me hubieran excomulgado que me recibieron impresionante. Tengo imágenes guardadas subida en un carro de bomberos, arriba con el adorable Pacheco que me iba entrevistando”, agregó.

Este es el fragmento de la comentada escena entre las dos famosas, del que Margarita Rosa de Francisco ya le había propuesto superar para, de nuevo, dar de que hablar.