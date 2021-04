green

En el mundo entero se está comentando por estas horas la muerte del príncipe Felipe, que se conoció en las primeras horas de este viernes. El duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, falleció a los 99 años luego de estar delicado de salud durante varias semanas.

En las redes sociales, ese es uno de los temas del día. La realeza británica compartió una foto que conmovió a miles de sus seguidores, el presidente Iván Duque envió un mensaje de condolencias por la noticia y hay bastante morbo en torno a si el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, asistirán al entierro de Felipe.

Sin embargo, en Colombia, con el pasar de las horas, en diferentes plataformas fue sumando notoriedad el nombre de Amparo Grisales. Con la muerte del príncipe Felipe, no faltaron algunas bromas en torno a que la diva de Colombia ha visto morir a muchas personalidades mundiales.

Otra buena cantidad de seguidores exaltó el excelente estado de salud de la actriz y la compararon con la de la reina Isabel II, que tiene 94 años y no ha sufrido percance alguno en los últimos años. No por nada son usuales las publicaciones jocosas sobre la posibilidad de que Carlos, sucesor al trono de la realeza británica, ya tenga 72 años y todavía no sea rey.

Estas fueron algunas de las publicaciones que se viralizaron en Twitter y convirtieron en tendencia nacional a Grisales:

La Reina Isabel y Amparo Grisales, luego de la muerte de Felipe de Edinburgo. El tesoro de los Peces del Infierno se definirá entre ellas dos. pic.twitter.com/QEERgo4Ewk — John Carrillo M. (@JohnCarrillo_M) April 9, 2021

Si falleció el Duque de Edimburgo ¿eso significa que el tesoro de los peces del infierno es de Amparo Grisales? pic.twitter.com/5iLjY9ym92 — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) April 9, 2021

Amparo Grisales viendo la muerte de un tipo de 99 años. pic.twitter.com/xIe230TpHd — La gatú (@LaZurdaGatu) April 9, 2021

Felipe de Edimburgo #RIP con su nana de infancia. pic.twitter.com/E4rkTB3FNz — Juan Malillo 🎲🎲🎲 (@juanmalilIo) April 9, 2021

El duque de Edimburgo ha caído en semifinales. La final será entre la reina de Inglaterra y Amparo grisales. pic.twitter.com/ME2pDvw03v — SINSENTIDO (@TEO1514_65) April 9, 2021

Amparo Grisales al enterarse de la muerte del duque de Edimburgo pic.twitter.com/9F1vUVoauC — Barry Allen (@NesNobles) April 9, 2021

Lo qué es Amparo Grisales y la Reina Isabel II nos van a enterrar a todos, nos mas póngale la fecha y sale. pic.twitter.com/KQSpeslDMX — Do kla (@DoklaM12) April 9, 2021