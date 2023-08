El cantante de música góspel, Alex Campos, quien contó reveló el abandono de su padre y más situaciones difíciles, habló sobre la crisis de salud tuvo hace varios años y que lo dejó al borde de la muerte. El intérprete de títulos como “El taller del maestro”, también reveló que tuvo que usar sus propias canciones como método catártico.

En entrevista con el programa “Lo Sé Todo” el cantante relató el momento que tuvo que afrontar en diciembre del 2019 después que los médicos le diagnosticaron arritmia cardiaca en el corazón. “Me tenían que operar, me asusté más que el dolor de garganta que me dio en 2002. Venía de una gira de medios por diferentes países y pensé que era por el cambio de altura, la fatiga, hasta que un día me desmayé y me dicen “usted casi se muere””, aseguró Campos, quién también relató cómo fue abusado.

(Vea también: Maluma anunció fecha de lanzamiento para su nuevo álbum, ‘Don Juan’; es muy pronto)

El problema de salud le cambió los planes de los próximos tres meses, en los que tuvo que suspender las actividades musicales que tenía prevista. Antes de ingresar al quirófano, contó al programa de farándula, estaba angustiado pensando en la muerte, en su familia, en especial sus hijos.

“Me puse a cantar mientras me estaban operando y algo pasó, algo cambió. De repente, vino el jefe de cardiología y me dijo quiero darte quince días para la operación. Volví a los quince días y ya me dijo que no me iban a operar por ahora. Es un milagro en la vida Alex Campos, no me operaron, no seguí tomando pastillas, seguí montando bicicleta y mi corazón se estabilizó”, indicó el bogotano. Además, es símbolo de inspiración en programa de ‘Yo me llamo’.

Por otra parte, contó que está esperando el mismo milagro para uno de sus dos perros que desarrolló un cáncer y tuvo que dejarlos en un guardería en Colombia, tras mudarse con su familia a Estados Unidos, país en el que fue inculpado Donal Trump. Dice que su hijo es uno de los más afectados puesto que aún no tiene amigos en ese país y le pregunta constantemente por sus mascotas.

“Raza de Campeones” de Alex Campos en Colombia

“Raza de Campeones” es el festival de música cristiana que tiene como productor y anfitrión al cinco veces Grammy Latino, Alex Campos. El evento que lleva más quince años girando por distintas partes del mundo ha tenido invitados propios de la música góspel como también de otros géneros como Marcos Witt, Silvestre Dangond o Fonseca.

Este años estuvo de gira por países latinos como México y Puerto Rico, para luego llegar a algunas ciudades colombianas en este mes de agosto como Medellín y Bogotá. En la ciudad paisa se realizó junto con el cierre de la Feria de Flores en el Estadio Atanasio Girardot y en la capital del país la sede fue el Coliseo MedPlus.