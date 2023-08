En una entrevista con el periodista Víctor Sánchez, el acordeonero Juancho de la Espriella se refirió a los cambios que ha sufrido su agrupación musical Los de Juancho en los últimos años, abordando el éxito que ha tenido con ‘Que bonita ni que na’, así como la salida de Carlos Mario Parra y la determinación de dejar a Jorge Clavijo como vocalista de la banda.

La agrupación ‘Los de Juancho’ fue creada por Juancho de la Espriella en el 2019. Los primeros cantantes del grupo fueron Julio Rojas Jr. y Carlos Mario Parra, quienes grabaron el álbum ‘Gran reto’.

(Vea también: Cantante sobrino de Diomedes Díaz preocupa por video: “Me atracaron, me echaron Policía”)

“Desde que comenzaron Los de Juancho a mí me decían que me quedara con un solo cantante y se aumentó eso en los últimos seis meses… Influyentes de la música y 100 mil personas más me decían que me quedara con un solo cantante y cuando yo me quedo con Clavijo me dijeron que había hecho lo mejor”, dijo Juancho de la Espriella.

Ver esta publicación en Instagram 🇨🇴

Lee También

Asimismo, el acordeonero mencionó que cuando decidió que Jorge Clavijo fuera el único vocalista de Los de Juancho no lo hizo “midiendo quien cantara más”, sino teniendo en cuenta los éxitos de las últimas temporadas, por lo que no tuvo dudas de quedarse con su actual acompañante.

Ver esta publicación en Instagram 🇨🇴

(Lea también:“Primero, úbicate”: Silvestre Dangond explotó contra seguidor y le dejó ñapa)

Según relató de la Espriella, el hecho de quedarse con un solo vocalista era una solicitud o consejo que le hacían desde hace varios años colegas y conocedores de la música vallenata, por lo que desde hace varios meses empezó a contemplar esa idea.