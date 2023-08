En las últimas horas, EL PILÓN conoció un video en el que se ve al cantante Vallero Díaz, conocido por ser sobrino del ‘Cacique’ Diomedes Díaz, en el que aparece en aparente estado de embriaguez pidiendo auxilio ante la presencia de la Policía Nacional en su casa en Valledupar.

“¡Ey! Gente, me están grabando y yo también grabo. Por favor, Valledupar, soy el Vallero Díaz, aquí me echaron a la Policía porque me atracaron y me robaron, por favor, mira a la gente que se va a entrar aquí sin papel y sin nombre mío. Háganme el favor, les estoy hablando, por favor corran y llegan aquí a mi casa”, se escucha decir en la grabación al intérprete de ‘Los lunes’ y ‘El vecino’.

(Vea también: “El que nada debe, nada teme”: habló famoso cantante mencionado en caso de Nicolás Petro)

Le cayó la Policía al Vallero Díaz en su casa en Valledupar pic.twitter.com/IMyviqLRGa 🗞

En el clip se aprecia al artista asomarse por una ventana mientras hace la grabación y a las afueras de la vivienda se observan dos patrulleros de la Policía Nacional. Aunque se desconocen los hechos que desencadenaron esa situación, horas más tarde, Vallero Díaz publicó otra historia en su cuenta de Instagram diciendo “Viva la autoridad”.

Por el momento, el artista no se ha pronunciado sobre esta situación.