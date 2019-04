En el programa del Canal Caracol Se dice de mí, Alex Campos, más conocido como ‘el Soldado de Cristo’, habló sobre el doloroso episodio de abuso que vivió a causa de alguien que se aprovechó de su inocencia y la necesidad de aportar en su casa después que su padre dejó a su madre con cuatro hijos por irse detrás de otra mujer.

Durante la emisión de dicho programa, el artista admitió que su interés de apoyar a su mamá, María Mercedes Mora Forero, fue la principal motivación para aceptar ir los fines de semana a la casa del vendedor de arepas que se ubicaba a la salida de la iglesia a la que asistía los domingos.

La mujer reconoce que confió en las buenas intenciones del señor porque también era cristiano y era una persona que hablaba muy bien, además de ser muy agradable. Pero, ella no sabía que esta era tan solo una fachada.

Alex Campos reconoce que el vendedor de arepas se transformó en otra persona cuando llegó a su casa: fumaba, tomaba, decía groserías; pero lo más denso fue cuando le empezó a hablar de temas sexuales, que él admite nunca había tocado con nadie.

“Él comenzó a tocarme, comenzó a hacer cosas y yo me sentí abusado, me sentía sucio y me sentía mal aunque él me decía que eso lo hacían normalmente los padres con sus niños”, declaró el ganador de 4 Premios Grammy.