Después de lo que fue su emotivo regreso al noticiero matutino de Caracol Televisión, la presentadora de 38 años utilizó sus redes sociales para narrarles a sus seguidores todo el proceso que vivió desde que le descubrieron la enfermedad que tenía.

Según contó la comunicadora, desde hace varios meses comenzó a sentir diferentes síntomas que la hicieron darse cuenta de que algo no marchaba bien. Para su sorpresa, y después de varios exámenes, los especialistas determinaron que padecía síndrome de Sjögren.

Desde que le diagnosticaron esa enfermedad, tuvo que estar medicada para controlar ciertos dolores, pero al ver algunos incrementaban decidió retirarse las prótesis mamarias que se había mandado a poner desde hace casi 14 años.

Qué fue lo que alertó a Alejandra Giraldo

Dentro de los síntomas que mencionó la antioqueña en un video publicado en su Instagram están la caída del cabello, sudoración excesiva y alergias extrañas. Sin embargo, una situación que le ocurrió en la calle fue lo que la preocupó.

“Eran síntomas que no eran recurrentes y por eso no les prestaba atención. Luego empezaban a incrementarse, pero el campanazo fue que me quedé dormida en un semáforo, tuvo un micro sueño del cansancio y ahí fue que dije: ‘Tengo que hacer algo’”, contó la presentadora.

Una vez ocurrió eso, Giraldo visitó un dermatólogo, un internista, pero finalmente un endocrinólogo fue quien le dijo que tenía hipotiroidismo provocado por el cansancio excesivo. Después de esto, comenzó un tratamiento con medicamentos que poco a poco fue mejorando su estado de salud.

“Eso me mejoró muchísimo, pero había síntomas que iban y venían y se exacerbaban. El dolor articular empezó a ser impresionante. Las alergias eran rarísimas, me quería arrancar la piel de la rasquiña, pero me miraba y no tenía nada”, agregó en el clip.

En su relato, la presentadora de Noticias Caracol recordó que su reumatóloga fue quien le recomendó retirarse las prótesis debido a que, al ser un cuerpo extraño, provocaban ataques dentro de su cuerpo.

Por último, les envió un mensaje a sus seguidores, sobre todo a las mujeres, en el que indicó que en caso de estar pasando por una situación similar lo mejor es prestarle mucha atención.

“Si esto genera alguna alerta en alguien que diga: ‘Yo tengo eso’, y empiece a tener precauciones con su salud, sería fantástico. Ojo, no estoy diciendo que no se las pongan [las prótesis] o que es horrible, no. Todos los cuerpos son diferentes, las personas son diferentes, pero las decisiones son personales. Ni yo ni nadie tiene por qué juzgar u opinar sobre si alguien se quiere hacer una cirugía”, concluyó.