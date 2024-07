Aída Victoria Merlano y Westcol terminaron luego de que el paisa le escribiera a una mujer estando con ella. Todo sucedió cuando él estaba en vivo, en una plataforma ‘streaming’ y quedó en público. La separación de los famosos se volvió casi que en un ‘reality’ porque hasta la mujer implicada estuvo en un programa de entretenimiento, en televisión, contando los detalles de todo lo que pasó.

El 5 de julio, Aída Victoria Merlano se conectó en Instagram para hablar de su desamor y revelar detalles del porqué se enamoró de Westcol y por qué él hacía los comentarios que hacía en redes sociales:

“Lo conocí más allá del ‘streaming’, cuando apagaba la cámara, de puertas para adentro era distinto. Del dicho al trecho hay mucho. Si supieran la dulzura, es el más dulce que he conocido. A él desde niño le hicieron creer que estaba mal demostrar su debilidad, que reivindicaba su hombría cuando hacía comentarios. Yo le decía: “¿Por qué dices eso tan diferente a lo que haces?, más allá está la esencia de las personas. Muchos hombres que vienen de circunstancias complicadas les da miedo que los vean. De pronto les enseñaron un esquema en que un hombre tiene que ser así“.

Además de eso, contó si ella, en su noviazgo, vivió, en algún momento, alguna situación de machismo o si quizá se sintió humillada por él:

“Yo nunca viví una dinámica machista, él jamás me humilló ni a mí ni a nadie. De hecho, es un hombre muy noble y yo me enamoré de eso. Me trataron de la manera más dulce posible, me llenaron de amor y de aprendizajes”.

Muchos seguidores de la mujer la apoyaron, pero otros seguían sin entender por qué estaba con un hombre como él.

