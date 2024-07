El popular ‘streamer’ Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como ‘Westcol’, ha sido centro de atención en las últimas horas tras las acusaciones de infidelidad hacia su pareja, Aída Victoria Merlano, con una mujer llamada Nataly Morales.

La noticia ha sorprendido a sus seguidores, quienes han sido testigos de la relación amorosa que ‘Westcol’ y la barranquillera compartieron públicamente en redes sociales.

A pesar del aparente cariño mostrado en redes, Aída Victoria Merlano ha dejado claro que no tiene intenciones de reconciliarse con ‘Westcol’. La situación ha sido tan impactante que incluso la madre del ‘streamer’ se ha involucrado, enviándole mensajes de apoyo en medio de su tristeza.



‘Westcol’, sin embargo, mantiene la esperanza de reconquistar a la hija de la exsenadora colombiana. En un intento por recuperar su amor, ha decidido componerle una canción, la cual compartió en uno de sus videos en redes sociales. La letra de la canción refleja su confusión y dolor ante la ruptura:

“No sé si fue culpa de la distancia, o tal vez culpa de mi ignorancia, no sé si fue por mi madurez que conmigo no quieres volver. No sé si fue la distancia”, canta Westcol.