La creadora de contenido Aída Victoria Merlano ha estado en el centro de la atención del mundo del entretenimiento debido a su reciente ruptura con el ‘streamer’ Westcol. Una infidelidad por parte de él, que habría sucedido en una discoteca hace unas semanas, fue el motivo.

Luego de que la transmisión en vivo del también creador de contenido este sábado 29 de junio estuviera marcada por varias afirmaciones polémicas por parte, ella decidió salir a hablar por algunos segundos en sus historias de Instagram, destrozada y llorando.

En primer lugar, explicó que él se está enfocando en su dolor y se está olvidando de lo que ella está sintiendo.

“West es mi persona favorita en el mundo. Es la persona con la que yo me proyecté para un proyecto de vida, entonces no se pueden tener excusas para terminar con alguien cuando a la par están buscando hijos“, dijo en medio del llanto.

Pero además, la creadora de contenido agregó que ella había dejado atrás su pensamiento de mujer empoderada que solo piensa en trabajo, para pensar en construir un hogar y que no le parece justo que su ex diga que “no lo amó lo suficiente”.

“Me volví a soñar con el hogar, la casa, el perro, los hijos. Marica, yo estaba rota. A mí la idea del amor me daba miedo y volví a creer. Y por el amor que siento es que me arde como me arde”, señaló.

Pero además, ella publicó el chat con el paisa y mostró que estuvo buscándolo sobre las 2:00 a. m. en su hotel en Barranquilla, para hablar personalmente.

“¿Por qué estás hablando tantas barbaridades? ¿Qué te pasa? Si tu forma de procesar el duelo es llenarte de razones para creer que yo soy la que está mal aquí, ok, pero deja hacerme más daño, ya”, concluyó.

