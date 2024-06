Por: Canal Uno

‘Westcol’ aprovechó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su ahora exnovia Aída Victoria Merlano, quien decidió terminarle después de encontrar unos chats comprometedores del ‘streamer’ con otra mujer.

“Te amo con todo mi corazón y siempre te amaré. Mujer de mi vida y la bebé de la casa. Son situaciones y momentos que suceden, me equivoqué y acepto mi error, lo que no puedo aceptar es que me digan que no te amo porque yo sé lo que estaría dispuesto a hacer por ti”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

Y es que a ‘Westcol’ básicamente le tocó salir a pedir ‘cacao’ después de Aída Victoria Merlano lo descubriera diciéndole mentiras sobre otra mujer que afirmó que había tenido una aventura con el joven paisa.

De hecho, a Merlano se le vio bastante conmovida, pero a su vez molesta, en un video que publicó en redes sociales y en el cual confirmó la ruptura de la relación por las razones expuestas.

“Es como cansón una pu&@ que le quiera atormentar a uno la vida, al menos a las put@s les reconocen su trabajo, pero esta como no se da ni siquiera valor a sí misma, es una zorr@ arrastrada. Es bien absurdo que una persona se sienta orgullosa de ser un cacho que nunca fue”, dijo Merlano.

Acto seguido, la mujer explicó que, si bien no hubo una infidelidad consumada, a pesar de lo que dice la tercera en cuestión, a quien calificó como “mentirosa”, ‘Westcol’ sí faltó a los códigos de la relación que tenían y por eso tomó la decisión de terminar con él.

“Yo no sé ni siquiera quién es, a él sí lo conozco, con él tengo una relación, y el que me falló fue él. Lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el amor que siento por mí. Hay cosas que no estoy dispuesta a permitir, ya no estamos juntos y esa es la historia”, confirmó.

Finalmente, Merlano confirmó que la mujer hasta llamó al manager de ‘Westcol’ y, según ella, le pidió 15 millones de pesos para salir a decir que todo era una mentira.



El escándalo entre Aída Merlano y ‘Westcol’

La polémica pareja de creadores de contenido, Aída Merlano y ‘Westcol’ vuelven a estar en boca de todos, y nuevamente el ‘streamer’ en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad.

En una reciente transmisión en vivo realizada el miércoles 26 de junio, en horas de la tarde, Aída Merlano y ‘Westcol’ se vieron envueltos en una acalorada discusión que rápidamente captó la atención de los seguidores y quienes aprovecharon el momento para grabar video de lo sucedido y subirlo a redes sociales.

Todo el enredo viene desde la publicación de una mujer que asegura que el influenciador era insinuante e incluso le escribía para saber cómo estaba.

“Él me hizo pasar a Dulcinea donde tiene el privado, empezamos a hablar (…) él está diciendo que yo me lo quería llevar para él quedar bien y yo quedar como la bandida”, dice la mujer de la que aún se desconoce la identidad.

Este contenido se hizo viral junto a unos supuestos chats que la mujer ha compartido, mostrando las conversaciones con ‘Westcol’, los cuales llegaron nada más y nada menos que a los ojos de Aída Victoria Merlano, quien sin tapujos puso a su novio contra la espada y la pared, y en plena transmisión en vivo le reclamó y le dijo que explicara la situación.

“Hace 25 días el guardaespaldas fue a buscarla a ella, y qué pasa, te toca contar la historia es a ti porque todo el mundo está diciendo que me levantaste los cachos (…) la vieja ya está mostrando los chats, solo te queda contar qué putas pasó”, le dice Aída mientras que ‘Westcol’ en un inicio lo niega todo y después dice que, si él le muestra todo, ella se va a enojar.

‘Westcol’ intentó defenderse asegurando que no hubo intenciones indebidas y que sus interacciones fueron respetuosas.

“Es una persona que conocí en un evento. Ella me escribió comentarios positivos, pero en ningún momento pasó algo inapropiado. Los mensajes pueden parecer sospechosos, pero no hay nada comprometedor”, explicó ‘Westcol’, tratando de calmar a su novia.

Aída Merlano, visiblemente afectada, le cuestionó sobre cómo se sentiría él si los roles se invirtieran. “Si yo tuviera una conversación similar con otro hombre, ¿cómo reaccionarías? Esto está por encima de lo que consideramos aceptable en nuestra relación”, declaró Merlano.

A pesar de los intentos de ‘Westcol’ por minimizar el incidente, Merlano no pudo ocultar su enojo y dejó claro que lo que más le molestaba era la percepción de que su novio estaba coqueteando con otra mujer.

“¿De verdad crees que soy ingenua? Esto es una falta de respeto hacia nuestra relación”, afirmó.

‘Westcol’ insistió en que no hubo coqueteo ni mala intención en sus mensajes y reiteró su compromiso con la relación. “Siempre he respetado nuestra relación y no hubo nada más allá de una conversación amistosa”, subrayó.

