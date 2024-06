En redes sociales quedó evidenciada la discusión que hubo entre Aída Victoria Merlano y Westcol. La barranquillera se percató de que, en redes sociales, varios usuarios le estaban enviando videos en donde una mujer llamada Nataly Morales decía que había tenido cercanía con el creador de contenido.

Aída Victoria Merlano habló con Morales por teléfono y, según comenta Merlano, se dio cuenta de que en la versión de la tercera implicada había cosas que no tenían sentido, por lo que no le creyó nada de lo que decía.

Sin embargo, parece que Nataly Morales aún tenía cosas por decir, por lo que subió un video a sus redes sociales y contó que sí hubo besos entre los dos:

“Yo puse mi celular en modo avión, él fue muy caballeroso. No quiero que piensen que estamos haciendo esto por fama porque no es así. En un momento de tragos las cosas pueden subir. Él y yo nos besamos, no tengo por qué desmentir algo que es real. Si hubiera querido fama hace un mes lo hubiera hecho“.

En Internet, varios usuarios en Internet no creen en las palabras de Morales y aseguran que, por estos días, las mujeres que han sido tendencia por haberse metido en alguna relación, están luciendo muy orgullosas en redes sociales.

“No le gusta la polémica, pero sí el marido ajeno. Solapada”, “todas las mozas siempre dicen que ellas no tienen por qué respetar las relaciones ajenas. Tienes que respetarte a ti misma y no prestarte para moza“, “¿y por qué publicó que lo tenía pequeño si solo se dieron un beso?”, fueron algunos comentarios.

