Aída Victoria Merlano ha hecho pública su vida amorosa en todas las oportunidades. De hecho, hace varios años, fue tendencia por mantener una relación amorosa con Lumar Alfonso, quien es mucho mayor a ella.

Sin embargo, se ha caracterizado por ser alguien sin pelos en la lengua y no dejarse intimidar por los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Aída Victoria Merlano y ‘Westcol’ se conocieron cuando él la invitó a un ‘stream’ del paisa. Hablaron y tuvieron mucha química desde el principio. Sin duda, la belleza de la barranquillera lo dejó con la boca abierta, pero sobre todo su personalidad extrovertida.

Empezaron a salir, pasar tiempo juntos y en 2022 confirmaron que estaban juntos. La relación fue muy criticada desde el inicio por la diferencia de edad, ya que la barranquillera le lleva más o menos dos años.

Sin embargo, el color rosa no duró mucho, porque al poco tiempo decidieron terminar porque ‘Westcol’ no estaba completamente comprometido con la relación, dejaba de contestarle, se desaparecía los fines de semana y no le daba el tiempo necesario. Según él, necesitaba dedicarle tiempo a su ‘streaming’ para seguir siendo el primero en Colombia en esa industria. Así que fue ella la que decidió terminar la relación.

Durante ese tiempo que no estuvieron juntos, se pelearon varias veces por comentarios de él en redes sociales, en donde parecía estar criticándola y atacándola.

Volvieron a verse juntos en 2023 y dijeron que habían quedado como amigos, pero finalmente, durante un ‘stream’, ‘Westcol’ le llevó serenata y volvieron oficialmente.

Las cosas lucían diferentes en esta nueva oportunidad. Los dos habían hablado de matrimonio y hasta de hijos, por lo que parecía que estaban comprometidos con la relación.

Sin embargo, el paisa fue descubierto mientras le escribía a otra mujer estando con la barranquillera y se desató la tremenda polémica que existe hoy en día.

