La creadora de contenido Aída Victoria Merlano ha pasado por duros momentos en los últimos días luego de enterarse de una supuesta infidelidad de su novio, el ‘streamer’ ‘Westcol’, cuando él estaba en plena transmisión en vivo.

Todo ocurrió por las declaraciones en redes sociales que dio Nataly Morales, la mujer con la que el creador de contenido paisa se habría enredado en una discoteca.

Luego de todo el escándalo y las vergonzosas declaraciones clasistas que brindó en su transmisión en vivo el creador de contenido, Merlano salió nuevamente mostrándose destrozada y aceptando que quería hijos con él.

Mamá de ‘Westcol’ opinó sobre ruptura con Aída

Las redes sociales se volvieron a encender luego de que este sábado 29 de junio el creador de contenido decidió mostrar lo que conversó con su mamá al volver a Medellín. Así hablaron por chat:

-Mijo, ¿cómo amaneció? ¿Está muy destrozado con esa separación? ¿Necesita apoyo?

–Son situaciones de la vida, ma’. Estoy bien.

-¿Cuándo me va a invitar al asado de esa cabra? Ah bueno, mijo, aprenda entonces a superar, que usted está muy joven y ella tampoco es una santa. Yo la verdad no sabía que estaba tan enamorado. Y deje de malbaratar la plata en cosas innecesarias. Todo por comprar esa Mercedes tan costosa. No, mijo, no se enloquezca tanto con la plata.

La captura de pantalla lastimó a Aída, que volvió a salir, más tranquila, a hablar sobre la situación y matar las esperanzas de volver con el ‘streamer’.

Aída Victoria, más tranquila, contó dura despedida con ‘Westcol’

La creadora de contenido dijo en sus historias de Instagram que tuvieron una despedida emotiva y que aunque él le pidió otra oportunidad, ella le dijo claramente que no lo quería en su vida.

“Me llamó llorando y me dijo ‘perdóname, quiero hablar contigo, déjame demostrarte que yo puedo cambiar’ Le dije ‘te amo con todo mi corazón, pero no te quiero en mi vida’. Y sale otra vez a publicar capturas de su mamá diciendo esas cosas que a mí me duelen”, agregó.

Aconsejó diciendo que cuando un hombre pide una oportunidad, hay que darle tiempo, porque “vas a conocer a ese hombre después, no cuando está pidiéndola”. También invitó a sus seguidores a que no dejen de creer en el amor, aseguró que no se arrepiente de haber tenido esa relación, que comenzó en 2022 y que para ella compartir en redes sociales su proceso también es terapia.

