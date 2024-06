Carmen Villalobos repite como presentadora del ‘reality’ de cocina de Telemundo y esta semana fue viral en redes sociales por la acalorada discusión que tuvo con una de las participantes.

(Vea también: Novia de Sebastián Caicedo se soltó sobre Carmen Villalobos por lo mucho que las comparan)

Un video que se ha difundido en redes sociales capturó un momento peculiar entre Carmen Villalobos y Rosie Rivera, hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera, durante un programa de cocina, aunque la actriz no lo compartió directamente.

En la grabación, Carmen Villalobos preguntó a Rosie Rivera sobre las arepas que estaba preparando, comentando sobre su apariencia inusual. Rosie Rivera respondió de manera seria y directa que no estaba cocinando arepas y que ni siquiera sabía qué estaba haciendo, además respondió con mala actitud.

Admitió que nunca había probado arepas y que no le habían gustado cuando las probó en el programa, ofreciendo una disculpa breve a Carmen Villalobos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entretenimiento Venezuela (@entretenimientovzla)

La respuesta de Villalobos fue respetuosa pero firme, señalando que no se tomaba de forma personal los comentarios de Rosie. Comparó la situación diciendo que si ella dijera que no le gustan los tacos y ni siquiera sabe qué son, Rosie no debería sentirse mal.

Lee También

Rivera mantuvo su expresión seria y afirmó que no se sentiría afectada por eso. Aunque parecía que la conversación había concluido, la barranquillera mostró una vigilancia continua hacia las acciones de Rosie, especialmente durante la presentación de su plato al jurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.