El actor que hace de ‘El Tijeras’ en ‘El señor de los cielos’, Tommy Vásquez, hizo graves acusaciones contra un supuesto amigo que por poco y lo mata en una finca a la que fue invitado. La anécdota es escalofriante, pues se dio cuenta de que su familia terminó en peligro por cuenta de un contacto que hizo por redes sociales.

(Vea también: Exesposa del presunto asesino de Luz Mery Tristán ya lo había denunciado: “Casi me mata”)

Todo comenzó porque conoció a un mayor retirado del Ejército con el que compartía la pasión por los caballos. Le dijo que tenía una escuela de equitación y que su esposa mexicana lo quería conocer, por lo que lo invitó a su casa.

El 24 de mayo de este año él decidió contactarlo y enlazarse para poder visitar el lugar con su mamá, su esposa y su hijo, Matías. Estuvieron toda la tarde allí, tomaron la clase y luego, después de tomarse unos tragos, la situación se puso tensa por una absurda razón.

Al escuchar su respuesta, se empezó a alterar y a gritar, además de afirmar que sería primo de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. La discusión se puso tan álgida que en un momento se acercó a él para golpearlo.

“Viene hacia acá y me golpea. Cuando pasa esto, a mí ya no me gusta. Sin alterarme dije ‘a mí no me toques, ni tiene por qué venir a pegarme, bájale porque ya te estás metiendo en otro tema'”, contó sobre el angustiante momento.