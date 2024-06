Édgar Alfredo Gómez, más conocido en el mundo del espectáculo como Marcelo Cezán, reveló un episodio fuerte que vivió con su amigo Gary Forero.

Durante una entrevista en ‘Bravísimo‘, de CityTv, este sábado 29 de junio, el caleño contó detalles de un roce que tuvo con el actor cuando estaban jugando un partido de fútbol, en Ibagué.

“Se me emberracó un día… Hubo un partido y se me salió el gamín a mí. Por allá no sé si escupí a alguien. Se armó una gresca en ese partido. Y entró Gary ofendido al camerino”, afirmó Cezán.

De inmediato, recordó lo que le dijo Forero en ese momento de calentura: “¿Qué pasa, Marcelo? Pero tú eres el líder aquí. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la sociedad?”.

“De ese partido hay un antecedente. Yo sí me emberraqué, pero no por ti, sino por mí. Me metieron ocho goles”, le contestó Gary entre risas en medio de la charla para ese medio.

Acá, la entrevista completa:

La conversación fue un momento ideal para recordar sus anécdotas como amigos y colegas, anteponiendo siempre el respeto y la admiración que sienten el uno por el otro.

Actualmente, Forero se encuentra en una relación con Liliana González, la actriz que protagonizó a la ‘Pajarita’ en ‘Hasta que la plata nos separe’, del Canal RCN, con la que tiene un hijo, Jacobo.

