Jaime Yesid Vera es el líder social que sufrió un intento de atentado sicarial por dos hombres armados en motocicleta en Barrancabermeja, Santander.

Ocurrió el pasado 18 de mayo en el barrio María Eugenia hacia las 6:50 p. m. Vera se encontraba a las afueras de un local leyendo un libro y acompañado de su perro Horus cuando fue sorprendido por los sujetos y gracias a su mascota, que lo alertó, reaccionó y logró huir en busca de refugio.

“En ese momento yo me encontraba afuera leyendo y cuando me percaté, un sujeto venía para encima de mí con una pistola y pues, afortunadamente, mi perro estaba ahí; él me alertó porque fue el primero en ladrar”, señaló el líder social a Noticias Caracol.

Jaime sale corriendo hacia su casa, pero uno de los sujetos también lo persigue y el canino va detrás de ambos. El líder asegura que se salvó de milagro y resalta que gracias a su perro, el sicario decidió huir.

“Parece que al sujeto se le trabó el arma, no sé, cosas de mi Dios y bueno, yo salgo corriendo, el sujeto sale y el perro va detrás y eso, supongo, hace que se intimide un poco. A pesar de eso, el individuo me persiguió casi una cuadra hasta mi casa”, aseguró.

Gustavo Petro, quien lamentó la muerte del presidente de Irán, lo asignó como delegado para el Consejo Directivo del Instituto Universitario de la Paz (Unipaz). En el año 2023 se graduó como abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio María Eugenia.

Señaló que no ha recibido amenazas ni intimidaciones, pero aseguró que lo ocurrido podría estar relacionado con el trabajo que ha venido realizando en defensa de los derechos humanos y las denuncias, según Vera, sobre la expansión del paramilitarismo en Barrancabermeja.

Por su parte, las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones para identificar a los sicarios mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad del sector.

Denuncio ante la @FiscaliaCol y el presidente @petrogustavo que intentaron atentar contra mi vida.

Gracias primero a Dios y a mi perro no me pasó nada.@UNPColombia o me cuidan la vida o la próxima si me matan. pic.twitter.com/T6XgdVmOcD

— Jaime Yesid Vera Carvajal🇵🇸 (@JaimeYesidVera1) May 19, 2024