El asesinato del director de la cárcel La Modelo, de Bogotá, el coronel retirado Élmer Fernández, en la tarde del pasado jueves 24 de mayo, prendió las alarmas sobre la situación de inseguridad que viven los directores penitenciarios del país.

Este sábado se conocieron las denuncias de Eleasid Durán Sánchez, director de la cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, quién viene recibiendo todo tipo de panfletos amenazantes desde noviembre de 2023.

Pero las amenazas que ha recibido también aparecen firmadas por un grupo de internos de la cárcel, denominado ‘Mago, muerte a guardianes opresores’, el cual se relaciona con la banda ‘la Inmaculada’ de Tuluá. A pesar de haber denunciado, el director dice que no se han tomado medidas para su seguridad.

“Hemos oficiado a diferentes autoridades sobre el plan pistola y amenazas permanentes. Tenemos una colección de panfletos. No hemos recibido nada hasta el momento de la UNP. Llevamos en procesos de estudio desde noviembre de 2023 (…). Hasta el momento no me han implementado las medidas de seguridad. Tengo un acto administrativo donde se exige un vehículo y dos hombres de protección. Pedimos un carro blindado. La vía a Palogordo es una carretera complicada. Destapada y eso vulnera un poco la seguridad”, le dijo Durán a Caracol Radio el director.