Francisca Estevez, actriz reconocida en Colombia por su papel en ‘La primera vez’, de Netflix o ‘La nieta elegida’ y ‘Masterchef’, de RCN, se ha vuelto bastante famosa y esta vez confesó que a pesar de que su mamá le insistió mucho con que se dedicara a la actuación, no fue por ella que lo decidió.

Francisca Estévez confesó por qué se dedicó a la actuación

La actriz tuvo una charla en el pódcast de Las Sandoval, en donde señaló que terminó dedicándose a la actuación por decisión propia, a pesar de que su mamá, la también actriz Bibiana Navas, trató de impulsarla en su carrera desde pequeña.

“Yo desde chiquita la acompañaba a sus grabaciones y siempre he estado en ese mundo. Pero yo era muy tímida, todavía lo soy, entonces nunca me imaginé como que yo iba a hacer eso. Yo solamente, pues nada, no me preocupaba por nada”, dijo.

Luego, fue que su mamá la comenzó a motivar: “Ella fue la que vio en mí, me dijo, ‘tú deberías actuar’ y ella sí me mandó a audicionar así. Yo nunca había tomado clases ni nada”.

Pero ella no se decidía y fue por eso que decidió dejarle de insistir, hasta que fue ella misma la que decidió comenzar su carrera, luego de comenzar a estudiar. “Ahí fue que yo dije me voy a meter a estudiar, y ya cuando me metí a estudiar. Yo dije, ‘esto es muy chévere, esto sí lo quiero hacer'”.

¿Dónde estudió Francisca Estévez?

La joven actriz se formó en el mundo de la actuación en Beverly Hills Play House California, además de que cursó estudios en actuación para jóvenes en North Hollywood California.

¿Qué enfermedad tiene Francisca Estevez?

La actriz padece de un trastorno de ansiedad por fobia a las agujas. Ella ha contado que esta fobia le ha hecho pasar penas, puesto que incluso se ha desmayado.

“Le tengo fobia a las agujas. Veo una y me pongo nerviosa. Cuando me van a sacar sangre, me desmayo o empiezo a hiperventilar”, señaló ella a la revista 15 Minutos.

