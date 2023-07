‘Lo sé todo’ es un programa de chismes, entretenimiento y farándula, pero sus integrantes afirman que en los estudios en los que hacen el programa, han ocurrido sucesos “paranormales”. Y más allá de decir no es algo nuevo, buscaron dar explicación a lo ocurrido con Manuela Cardona mientras estaba en un programa en vivo.

El pasado miércoles 5 de julio la mencionada presentadora, que no es habitual en el programa y que estaba reemplazando a ‘Mafe’ Romero, sintió que alguien le tocó el hombro y volteó a mirar con naturalidad. Pero cuando no vio a nadie, solo pudo decir “¡Ay, Dios mío!”, pero siguió haciendo su trabajo.

Ese mismo día, después de un rato y durante el programa en vivo, ella contó lo ocurrido y sus compañeros, que ese día eran Ariel Osorio y Elianis Garrido, le indicaron que no notaron nada extraño. Al otro día, en el mismo espacio, mostraron las imágenes de otras cámaras y se prueba que no pasó nada anormal alrededor de Cardona.

Presentadora que fue asustada en ‘Lo sé todo’ cuenta da su explicación

Para el programa del domingo 9 de julio, en el que hacen el recuento de la semana, volvieron a mostrar las imágenes y no apareció nada nuevo, pero ‘Manu’ Cardona dijo: “Se me vuelven a parar los pelitos, de los nervios”. Y después narró su experiencia:

“Fue un momento de muchos nervios, sentí una presencia o actividad que, podríamos decir, fue actividad paranormal… Tal cual cuando una persona te va a tocar la espalda y te va a decir algo, me volteo y no veo nada”.

Ella manto que fue una “sensación certeza y sin dudas”, por eso la interrogaron sobre si había tenido algo similar en su vida o si en el momento del episodio sintió algo diferente. Pero la afectada lo negó y habló de sus creencias: “No, nada, soy muy sensible, creo en las energías y en los ángeles. Creo en los mensajes que nos da Dio, la virgen y eso lo creo yo”.

Después, el mismo Ariel Osorio preguntó si ella había meditado o si creía que lo que pasó tenía alguna explicación de su vida en el pasado. Y Manuela dijo que era algo del estudio o del entorno del programa:

“Creo que no tiene nada que ver conmigo, que es una energía que puede estar presente en este sitio. Nunca lo había sentido en mi vida, en mis 30 años de existencia. Siento que fue algo más local”.

En ese momento, Osorio se refirió a un episodio bastante extraño, que ocurrió en 2020, cuando se rompió una mesa sin que nadie estuviera cerca y fue antes de hablar con un invitado que iba a hablar de temas paranormales. Además, contó que en otra ocasión hubo un resplandor y también se rompió una mesa del set.

Pero lo más peculiar que dijo el mismo presentador de ‘Lo sé todo’ fue lo que le relataron personas que llevan varios años cumpliendo labores en ese mismo lugar: “Nos dicen nuestros colegas, que llevan mucho tiempo trabajando en estos estudios, que en ocasiones se han presentado manifestaciones paranormales en este lugar”.

Relacionan hecho “paranormal” durante ‘Lo sé todo’ con compañero que murió por COVID-19

En ese momento intervino Paola Acevedo, que en la edición del fin de semana reemplazó a Elianis Garrido y dijo algo que, supuestamente, re relaciona con lo ocurrido a Manuel Cardona: “Les quiero contar algo, no sé si creen en fantasmas, espíritus chocarreros, brujas, espantos, le dejamos la duda. Lo digo con todo el respeto para la esposa, hijos y familia de un compañero que llevamos en el corazón y es imposible olvidarlo porque tenía un espíritu maravilloso”.

Y continuó con el relato sobre un compañero del canal y del programa, que en 2020 falleció y que, casualmente, en los días recientes había cumplido el segundo año de su partida:

“Es ‘Peñita’, nuestro compañero al que se lo llevó el COVID-19 y esta semana cumplió 2 años de muerto. Y durante toda la semana hemos sentido unas presencias extrañas, sonidos extraños en la sala de redacción. Podría pensar que él, que le sacaba humor a todo, con lo divertido que era, pudo haber sido un mensaje de él, para decirnos que está acá y que nuevamente se está despidiendo”.

Según Manuela Cardona, en ese momento no sintió que la “energía” fuera “mala, violenta o agresiva” y concluyó con que: “más allá de no ver a nadie detrás de mí, [no sentí] que me iban a hacer algo malo y no sentí temor”.