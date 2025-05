La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) atraviesa una compleja situación laboral que pone en riesgo la estabilidad de cientos de funcionarios provisionales. Este delicado escenario se origina en una ola de tutelas interpuestas por personas ubicadas en listas de elegibles tras participar en concursos públicos, lo que ha llevado a la entidad a considerar la salida de más de 700 empleados con años de experiencia, según informó Blu Radio.

Esta problemática surgió a raíz de diversos fallos judiciales que ordenan la aplicación de las listas de elegibles creadas después del concurso que la Dian abrió en 2022. Distintas sentencias han dado vía libre a aspirantes que, aún aunque no concursaron específicamente por ciertos cargos, reclaman sus nombramientos en puestos actualmente ocupados por personal provisional. Incluso, hay situaciones donde la cantidad de aspirantes seleccionados supera ampliamente el número inicial de vacantes ofertadas, de acuerdo con la citada emisora.

Frente a este panorama, los empleados en provisionalidad han empezado a recibir notificaciones por parte de la entidad advirtiéndoles sobre la inminente pérdida de sus puestos. Un mensaje recurrente de la Dian señala que, a raíz de los fallos judiciales, serán nombrados nuevos servidores en cargos donde hoy trabajan personas de manera provisional, según la cadena radial.

El impacto emocional para estos trabajadores es considerable. Así lo expresó Luz Ángela Mera, funcionaria afectada, quien manifestó en el citado medio su inconformidad asegurando que muchos se sienten desmotivados y agobiados por las decisiones tomadas por los jueces, tildándolas de desordenadas e injustas. Paralelamente, quienes resultan perjudicados han optado por presentar a su vez acciones judiciales con el fin de frenar los despidos.

“Muy mal emocionalmente, supremamente mal. Estamos desgastados, desmotivados, sin ánimos de hacer el trabajo que estamos enseñados a hacer”, manifestó.

Qué medidas ha tomado la Dian ante despidos masivos que se vendrían

La dirección de la entidad ha tomado medidas ante la crisis, organizando encuentros virtuales con los responsables de oficina para orientar sobre la entrega ordenada de cargos, haciendo especial énfasis en propiciar un acompañamiento empático hacia los afectados. Según comunicados internos, la Dian solicita que el proceso se lleve a cabo con respeto y gratitud hacia los funcionarios que deberán dejar sus cargos, de acuerdo con el informe periodístico.

Hasta el momento existen 42 sentencias relacionadas con este tema, de las cuales 21 podrían afectar directamente a empleados que actualmente desempeñan funciones dentro de la entidad. En total, se estudia el retiro de 702 funcionarios en provisionalidad, junto con 23 empleados en encargo, aunque se aclara que no todos serán desvinculados y se evalúa la protección constitucional de 872 trabajadores, según la citada cadena.

La Dian ha señalado que no existe una obligatoriedad legal de agotar la totalidad de la lista de elegibles en estos procesos. Por tal motivo, la entidad ha interpuesto solicitudes de revisión de tutela para obtener una unificación de criterios en las decisiones judiciales. No obstante, mientras la jurisprudencia no cambie, la Dian continúa adelante con la sustitución de empleados, según el medio de comunicación.

Como respuesta, la institución implementó un programa de apoyo para quienes están en proceso de desvinculación, que incluye capacitaciones, asesoría para presentarse a otros concursos estatales, orientación para el emprendimiento y búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

