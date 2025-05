Los dolores de cabeza que despiertan la declaración de renta y otra serie de obligaciones en Colombia durante 2025 no se detienen, ya que ponen a pensar a los ciudadanos con las fechas límite, los ingresos, los egresos y las inversiones de millones de colombianos, todo con el propósito de evitar duras sanciones económicas y líos legales. El problema es que incluso aquellos que deben declarar se descuidan y olvidan esta obligación anual.

No obstante, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) también falla en este trámite, pues no es un secreto que su plataforma ha estado presentando fallas recientemente, lo que puso en alerta a los usuarios, quienes han sido testigos de estas falencias desde hace años, afectando el proceso de las personas que entran al portal y que no tienen tiempo de ir a una oficina física a llevar la documentación.

La entidad explicó de manera clara lo que deben hacer los colombianos que entren a la página de la Dian y vean que esta falla en el momento de hacer su declaración, según el artículo 2 de la Resolución 46 de 2019:

Reportar el hecho por medio de los canales institucionales.

Anexar las imágenes de las pantallas que demuestren el error en el sistema, así como la explicación del problema.

Solicitar a las direcciones seccionales competentes la autorización de trámites manuales, para atender los posibles procesos de contingencia.

Una vez se levante la contingencia, se comunicará oportunamente en el portal web de la entidad.

¿Quiénes declaran renta en mayo? En Colombia, el mes de mayo marca el inicio de la temporada de declaración de renta para las personas naturales y sucesiones ilíquidas. Este proceso, regido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), convoca a aquellos contribuyentes que durante el año gravable anterior cumplieron con ciertos topes establecidos por la ley. Estos criterios suelen considerar aspectos como el patrimonio bruto, los ingresos totales, las compras con tarjeta de crédito, los consumos, el valor de las consignaciones bancarias y las transferencias financieras. Es fundamental que los ciudadanos revisen cuidadosamente si sus movimientos financieros del año anterior superaron estos umbrales para determinar su obligación de declarar.

Estas son las personas que deben declarar renta en mayo: Lunes 12 de mayo: Declara si su NIT finaliza en 1.

Martes 13 de mayo: Declara si su NIT finaliza en 2.

Miércoles 14 de mayo: Declara si su NIT finaliza en 3.

Jueves 15 de mayo: NIT terminado en 4.

Viernes 16 de mayo: NIT terminado en 5.

Lunes 19 de mayo: NIT terminado en 6.

Martes 20 de mayo: NIT terminado en 7.

Miércoles 21 de mayo: NIT terminado en 8.

Jueves 22 de mayo: NIT terminado en 9.

Viernes 23 de mayo: NIT terminado en 0.

