Las entrevistas de trabajo son momentos cruciales en cualquier proceso de selección. A pesar de la preparación, es común cometer errores que pueden costar la oportunidad de conseguir el empleo deseado.

Qué evitar en una entrevista de trabajo

A continuación, 10 errores comunes en las entrevistas y cómo evitarlos para maximizar las posibilidades de éxito.

No investigar sobre la empresa

Los entrevistadores suelen esperar que los candidatos tengan conocimiento sobre la organización y su industria. Para evitar este error, es recomendable revisar el sitio web de la empresa, sus redes sociales y cualquier noticia reciente relacionada con ella.

Llegar tarde a la entrevista

La puntualidad es clave. Llegar tarde no solo refleja falta de respeto por el tiempo del entrevistador, sino que también da una mala primera impresión. Es aconsejable planificar la ruta con antelación y salir con suficiente tiempo para llegar antes de la hora pautada. Si ocurre un imprevisto, avisar al entrevistador lo antes posible es fundamental.

No preparar respuestas a preguntas típicas

Preguntas como “Hábleme de usted” o “¿Por qué quiere trabajar aquí?” son habituales. No estar preparado para responderlas puede darle inseguridad. La solución es practicar las respuestas a preguntas comunes, destacando las habilidades, experiencia y motivación de manera concisa y clara.

Hablar mal de empleadores anteriores

Aunque es comprensible tener experiencias negativas en empleos anteriores, hablar mal de antiguos jefes o empresas puede ser visto como poco profesional. En lugar de criticar, se debe enfocar la respuesta en los aprendizajes obtenidos de esas experiencias y cómo se pueden aplicar al nuevo puesto.

No hacer preguntas al final de la entrevista

Cuando un entrevistador pregunta “¿Tiene alguna pregunta?”, es una oportunidad para mostrar interés en el puesto y la empresa. No hacer preguntas puede dar la impresión de desinterés. Es útil tener preparadas algunas preguntas sobre el equipo de trabajo, los desafíos del puesto o la cultura de la empresa.

Falta de lenguaje corporal positivo

El lenguaje corporal es una parte importante de la comunicación no verbal. Cruzar los brazos, evitar el contacto visual o adoptar una postura encorvada puede transmitir inseguridad o falta de interés. Para proyectar confianza, es recomendable mantener una postura erguida, sonreír y hacer contacto visual de forma natural.

Responder de manera excesivamente breve o extensa

Las respuestas demasiado cortas pueden dar la impresión de falta de interés o preparación, mientras que las respuestas muy largas pueden confundir al entrevistador. La clave está en mantener un equilibrio: responder de manera clara y concisa.

No destacar logros concretos

Otro error común es no respaldar las habilidades y experiencia con logros tangibles. Para evitar este error, es útil preparar ejemplos específicos de logros en trabajos anteriores que sean relevantes para el puesto que se busca. Utilizar el método STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado) puede ayudar a estructurar estas respuestas.

No adaptarse al tono de la entrevista

Cada entrevista tiene un tono particular y no adaptarse a él puede dar incomodidad. Por ejemplo, si el entrevistador adopta un tono formal, responder de manera demasiado relajada puede no ser bien visto. Observar el lenguaje y el comportamiento del entrevistador y ajustar la propia comunicación es clave.

Falta de seguimiento después de la entrevista

Un error final es no hacer un seguimiento adecuado luego de la entrevista. Enviar un correo de agradecimiento dentro de las 24 horas posteriores es una forma de mostrar cortesía y mantener el interés en el puesto. Este mensaje puede ser breve, pero debe reiterar el interés en el puesto y agradecer al entrevistador por su tiempo.

Evitar estos errores comunes puede marcar la diferencia entre avanzar en un proceso de selección o quedar fuera. Prepararse adecuadamente, mostrar profesionalismo y demostrar interés en la empresa son aspectos clave para tener éxito en cualquier entrevista de trabajo.

En la mayoría de los procesos de selección, los reclutadores revisan docenas o incluso cientos de candidatos. Un pequeño error en una entrevista puede ser suficiente para eliminar a un candidato, especialmente cuando hay otros postulantes con perfiles igualmente calificados.

Una entrevista sin errores ofrece confianza al entrevistador. Si un candidato está preparado, responde de manera adecuada y muestra interés genuino en la empresa, el reclutador puede percibirlo como alguien confiable, competente y capaz de asumir responsabilidades en el futuro puesto.