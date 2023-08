Si mandó su hoja de vida actualizada a diversas vacantes en el puesto de su preferencia y lo han citado a entrevista para demostrar sus capacidades puede prepararse con tiempo.

(Lea también: Foto en la hoja de vida: ¿sí o no? ChatGPT responde a este dilema)

No sólo se requiere conocimiento técnico especializado para quedarse con el puesto, también es importante mostrar sus habilidades blandas que son las de su personalidad, actitudes y demás para desarrollarse en su entorno diario.

Por ello, debe prepararse para liderar en la entrevista laboral de su interés frente a la competencia, pues algunos postulantes suelen ir confiados de sus capacidades y conductas, pero no contemplan si algunos comportamientos son adecuados.

La reforma laboral trae cambios sobre la indemnización por despidos injustificados

Pasos para dar una buena entrevista laboral en Colombia

Si desea quedarse con el puesto le recomendamos aplicar estos consejos rigurosamente.

Investigue sobre la empresa que lo llamó a entrevista, conozca su misión, visión, a qué se dedica, por qué es conocida o desea darse a conocer en su país y cuál es el producto o servicio estrella.

Otros datos que le pueden ayudar es saber cómo opera, cuánto tiempo lleva funcionando, si tiene redes sociales y qué contenido publica allí, entre otros.

Tenga claro por qué desea laborar allí, si proporciona respuestas como identificarse con el propósito de la empresa o mejorar algún aspecto que sea fuerte , si usted puede robustecerla con sus habilidades hágalo saber.

, si usted puede robustecerla con sus habilidades hágalo saber. Es vital conocer sus fortalezas, pero también las debilidades y exponer cómo ha trabajado en ellas para ser mejor empleado y persona en otros espacios que no sean laborales.

Un ejemplo puede ser esfuerzos para mejorar la procrastinación de actividades como ir al gimnasio, inscribirse a cursos de inglés, de pintura u otra actividad considerada un hobbie.

Aprenda a venderse como empleado, pues es común que pregunten por qué debe ser usted quién se quede con el cargo, así que debe dejar el ego a un lado y evitar respuestas como “porque soy el mejor”.

Procure dar argumentos en estudios, experiencia laboral, un nuevo enfoque a los proyectos de la empresa y ganas de permanecer allí por un buen periodo.

Aliste preguntas para la empresa: una vez ya se concluya la ronda de dudas a usted como posible empleado, la dinámica puede cambiar para que demuestre interés en la empresa y sus capacidades de entablar conversaciones.

(Vea también: Coca-Cola abrió nuevas vacantes de empleo en Colombia: vea las ofertas más importantes)

Algunas preguntas pueden ser qué planes de carrera tiene si queda elegido, los horarios, el pago que recibirá mensualmente, si contará con un equipo o estará por su cuenta, cómo es el ambiente laboral, entre otras.

La presentación personal es lo último, pero no menos importante, irse con un ‘outfit’ empresarial-casual es importante ya que la comunicación no verbal es analizada desde que llega al edificio para para entrevista.

La libertad de expresión no puede vulnerarse, pero sí procure ir elegante, no con exceso de maquillaje y organizado, si lleva la hoja de vida impresa procure que sea en una carpeta para que no se dañe.