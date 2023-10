El candidato para la Gobernación del Valle del Cauca Tulio Gómez le confirmó a W Fin de Semana que apoyará a Alejandro Eder para la Alcaldía de Cali en las próximas elecciones del 29 de octubre.

Al ser cuestionado sobre su cercanía con Alejandro Éder, quien fue violentado en un foro de la ciudad, y Diana Rojas, el candidato respondió que ambas candidaturas le gustan, al igual que Wilson Ruiz. “Con cualquiera que quede alcalde vamos a trabajar”.

(Lea también: Lujoso megalote, que era de narco, está ligado a empresa del candidato Tulio Gómez)

Ante la insistencia de la pregunta, Gómez reveló que “seguramente me alíe con Éder, él me gusta porque seríamos dos empresarios gerenciando al Valle y a Cali”.

Sin embargo, destacó que “Diana Rojas también me encanta, una mujer muy berraca”. Entre otras cosas, Gómez fue claro al decir que, de no ganar en las elecciones, no seguirá en la política.

“No me interesa seguir en la política porque mi candidatura es más cívica, en el remoto caso que quede de segundas, no me interesa la Asamblea, Gobernación o nada, pero allí le abriré espacios a nuevos actores, a jóvenes y empresarios que quieren entrar a la política y trabajar para el desarrollo del Valle del Cauca”.

Lee todas las noticias de elecciones-colombia-2023 hoy aquí.