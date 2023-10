Múltiples reacciones ha generado la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la inscripción de la candidatura a la gobernación de Santander de Rodolfo Hernández.

Dentro de las reacciones a la determinación del CNE, se conoció la del Carlos Alfaro, uno de los abogados que demandó la inscripción de la candidatura quien manifestó “procede un recurso de reposición que deben interponerse hoy mismo y tendrán plazo hasta esta tarde para sustentarlo”.

Así mismo reaccionaron algunos candidatos a la gobernación de Santander. Juvenal Díaz, quien según la más reciente encuesta publicada por la Silla Vacía lidera la intención de voto, manifestó su solidaridad con Rodolfo Hernández. “Lo lamento porque es una persona que le ponía picante al debate electoral y segundo porque fue un candidato presidencial. Desearle al ingeniero que su situación de salud mejore”.

A su turno, Héctor Mantilla, también candidato a la gobernación de Santander dijo que le hubiera gustado que Rodolfo Hernández hubiera llegado al final de la contienda electoral.

“Lamento que Rodolfo Hernández no haya podido continuar en esta contienda electoral, quería derrotarlo en las urnas, con propuestas y argumentos”, dijo Mantilla.

Ferley Sierra, candidato a la gobernación de Santander por el Partido Verde, argumentó que “recibimos con un poco de asombro, ha sido un proceso electoral en donde ha existido tropiezos en la candidatura del ingeniero Rodolfo”.

También Jorge Figueroa, candidato a la alcaldía de Bucaramanga y quien fuera secretario de desarrollo social de Bucaramanga en gobierno de Rodolfo Hernández, dijo que “a mí me parece que la democracia debe darle participación a los candidatos que jueguen y que sean las urnas las que decidan si ganan o lo derrotan, pero no me parece que ese sea el camino”.

En audiencia pública programada para las 2:00 p.m. de este jueves, los abogados de Rodolfo Hernández, podrán interponer el recurso de reposición y sobre él tendrá que responder en un plazo de 24 horas el mismo Consejo Nacional Electoral.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro también se pronunció y dijo que estaba en desacuerdo con lo que está pasando en el CNE.

“Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH que es de obligatorio cumplimiento”, escribió el mandatario de los colombianos en su cuenta de X.

