En medio de la audiencia pública del Consejo Nacional de Estado programada para el día de hoy, donde se definiría en última instancia el futuro de la candidatura de Rodolfo Hernández Suárez, los magistrados en la sala plena ratificaron revocar la aspiración del candidato a la gobernación de Santander.

(Le puede interesar: Según Rodolfo Hernández, en el CNE le pidieron dinero para no tumbarle candidatura)

En total fueron seis votos revocando y cuatro salvando su candidatura, incluyendo en este último grupo al conjuez Alberto Yepes, expresidente del Consejo de Estado.

Camilo Larios, el director político de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, aseguró que el candidato interpondrá una tutela en rechazó a la decisión del CNE.

#Atención | Rodolfo Hernández aparecerá en el tarjetón electoral en las próximas elecciones, pero el CNE tumbó su candidatura a la gobernación de #Santander. pic.twitter.com/Xvn1nsdgsg — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 23, 2023

“Faltando cinco días para las elecciones quieren sacar del juego al ingeniero Rodolfo Hernández queriendo revocar la candidatura. Nuestro equipo jurídico hoy presentará una acción de tutela. La anterior acción de tutela no prosperó porque la juez dijo ustedes son candidatos y no le han revocado la candidatura”, comentó el abogado.

Por eso con la nueva acción de tutela tendrá la posibilidad que se tomen unas medidas cautelares que le permitan al exalcalde de Bucaramanga ser candidato el próximo domingo, y defender su derecho a ser elegido.

(Lea también: Elecciones Colombia 2023: última encuesta, cómo votar y más noticias | EN VIVO)

La tutela que presenten demorará aproximadamente 10 días en resolverse, y aunque en las elecciones no estaría apto para ser gobernador de Santander sí aparecerá en el tarjetón.

Si llega a quedar de primer en las elecciones, al momento no pasaría nada, ya que no está habilitado debido a la decisión del CNE. Sin embargo si resuelven la tutela afirmando que sí es candidato, quedó de primero y no se valió, Rodolfo Hernández ganaría las elecciones.

Lee También

“Si estoy en el tarjetón toca que cuenten esos votos, necesitamos que sea un millón de votos para que sea un rechazo contundente. Vamos a ganar, perder nunca lo hemos considerado”, le dijo a Caracol Radio el candidato Rodolfo Hernández.

Lee todas las noticias de elecciones-colombia-2023 hoy aquí.