El Registrador Nacional, Alexander Vega, dijo que, en los departamentos de Nariño, Cauca y Sucre, se detectaron candidatos que al parecer estarían recibiendo apoyo de organizaciones criminales.

Señaló que en Sucre fueron identificados siete; en Rosas (Cauca) uno; en Barbacoas uno y en Ricaurte (Nariño) dos.

El encargado de a Registraduría también dijo que estarían presionando a los habitantes para votar por determinado candidato.

“ No solo hablamos de constreñimiento, zonas rurales de municipios en Nariño, Cauca y Sucre, donde le han dicho a la población por quién deben votar, el caso lamentable es la candidata de Piamonte que al no haber aceptado la renuncia por amenazas fue atentada contra su vida y también información que tenemos que hay sectores de candidatos del Catatumbo que están recibiendo financiación”, afirmó.

El Registrador Nacional encendió las alarmas por la determinación que adoptó la Rama Judicial en la ciudad de Tuluá, donde recientemente se presentó un atentado contra magistrados y jueces del Palacio de Justicia.

“La información que recibo y por parte de la presidenta del Tribunal Superior Judicial de Tuluá, donde ustedes bien saben que los que escrutan los votos son nuestros jueces de la República, nos dicen que por temas de orden público y seguridad no van a designar comisión escrutadora ya envíe el oficio al señor ministro para que nos garantice a los jueces de la República, no solo en Tuluá donde hay problemas de orden público en el mapa de riesgo electoral porque si no tenemos comisiones escrutadoras va a ser imposible escrutar los votos y eso es una pieza fundamental”.