Desde su consultorio psicológico, que considera “su lugar sagrado”, Marcela Rodríguez dio algunos detalles sobre ella y cómo han sido todos estos años al lado de Diego Molano, con quien tuvo dos hijos Sofía Molano (nacida en el año 2000) y Juan Felipe Molano (2002).

Rodríguez abrió las puertas de su espacio de trabajo, en el que atiende a las personas y las ayuda, y le contó a Pulzo detalles de quién es ella y quién es, en el plano personal, su pareja.

Marcela Rodríguez se definió a sí misma como un ejemplo de que es posible volver a empezar cuando se quiere encontrar un camino diferente:

“Yo soy un ejemplo de lo que se puede decir como renacer, vivir nuevamente o cada día volver a comenzar. Yo soy economista, tengo un MBA y durante 20 años me dediqué al tema financiero como gerente de diferentes empresas, y un día yo dije: ‘Ok, tengo muchas cosas que la vida me ha dado y con todo lo que mis papás me dijeron’, pero había una sensación de vacío. Sentía que algo me estaba faltando en la vida y entonces comencé un proceso de búsqueda personal que me llevó a ser coach, y ahora ser psicóloga y terapeuta”.