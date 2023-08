En mayo pasado, el exministro de Defensa había radicado una denuncia por injuria y calumnia agravada en la Corte Suprema de Justicia contra la congresista al considerar que estaba perjudicando su buen nombre.

Este es su trino completo:

Yo la senadora María Jose Pizarro, aclaro y rectifico que no me consta y no tengo prueba que el señor Diego Molano haya ordenado la mutilación y/o el asesinato de jóvenes como lo manifesté en el tuit publicado en mi cuenta el 05 de mayo del 2023.

Este viernes, Molano reaccionó en Pulzo a las palabras de Pizarro y se mostró satisfecho de lograr la retractación porque él “tenía la razón”.

En su reacción, el exfuncionario agregó:

“Lo hice para sentar un precedente porque no puede seguir esta campaña de odio, de desinformación y de calumnia, cuando no existe. Hubo una investigación y no existe un hecho que me atribuya ese tipo de delitos que ella allí ha señalado y se ha generado un grave daño a mi nombre y a mi familia”.