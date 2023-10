Diego Molano es uno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Es la segunda vez que aspira al cargo (en 2019 fue precandidato) y, por su reciente paso por el Ministerio de Defensa, su bandera es la seguridad, uno de los problemas que más preocupa a los habitantes de la capital del país.

Molano se graduó como administrador de empresas de la Universidad del Rosario y cuenta con un máster en administración pública en la Universidad de Columbia.

Cuenta con 30 años de experiencia en cargos gerenciales en el sector público y privado. Fue ministro de Defensa en el gobierno de Iván Duque, director del Dapre, director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (hoy Departamento para la Prosperidad Social), director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), concejal de Bogotá y director de la Fundación Bavaria.

Propuestas de Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá

Molano ha dicho que, para avanzar rápidamente en los proyectos de movilidad que tiene Bogotá, durante su administración habrá trabajadores en las obras 24 horas y 7 días a la semana.

Además, ha propuesto eliminar la medida del pico y placa. “En pleno siglo XXI, no puede ser que tengamos un pico y placa que fue diseñado hace 20 años y que no ha servido para solucionar problemas de movilidad. Por el contrario, ha restringido la libertad de movilidad en la ciudad. Vamos a utilizar más tecnología en la forma en cómo se mueven las vías y cómo se distribuye el transporte y los flujos de la ciudad. El pico y placa no va más”, dijo a Valora Analitik.

En cuanto a la seguridad, el candidato ha asegurado que en los primeros 100 días desarticulará las principales 20 bandas delincuenciales que azotan la ciudad. También se ha comprometido con la creación del comando metropolitano de transporte para garantizar una movilidad segura. Y ha anunciado que hará una nueva cárcel distrital y centros transitorios de detención.

¿Diego Molano es candidato del partido político Centro Democrático?

No oficialmente. Molano inscribió su candidatura de manera independiente con el movimiento ‘Reconstruyamos Bogotá’, que fue respaldado con las firmas de más de 117.000 ciudadanos y el coaval de Salvación Nacional.

Sin embargo, no es un secreto que es el candidato más cercano a esa colectividad. De hecho, durante la inscripción de su candidatura estuvo presente Nubia Stella Martínez, directora nacional del Centro Democrático, partido por el cual fue concejal en Bogotá.

¿Cómo le fue a Diego Molano como ministro de Defensa?

Su logro más importante al mando de la cartera de Defensa fue la captura de alias ‘Otoniel’, exjefe del ‘Clan del Golfo’ que fue condenado en Estados Unidos recientemente.

Su paso por el Ministerio de Defensa fue controversial, por decir lo menos. Tuvo que enfrentar varias mociones de censura en el Congreso de la República, pero siempre salió victorioso.

Una de sus crisis más grandes estuvo relacionada con las muertes de menores de edad reclutados por grupos ilegales. El ministro los llamó “máquinas de guerra” luego de un bombardeo del Ejército a un campamento de ‘Gentil Duarte’ en el Guaviare.

Además, tuvo grandes líos por una operación militar en el Putumayo en la que murieron 11 personas; entre las cuales, congresistas de la oposición señalaron que habría civiles.

¿Dónde nació Diego Molano y cuántos años tiene?

El candidato a la alcaldía nació en Bogotá el 29 de junio de 1970. Actualmente tiene 53 años.

¿Quién es la esposa de Diego Molano?

El candidato está casado con Marcela Rodríguez. Con ella tiene dos hijos: Sofía y Juan Felipe.

