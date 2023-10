El próximo 29 de octubre, los bogotanos tendrán la responsabilidad de elegir un nuevo alcalde que los gobernará durante el periodo 2024-2027, unas elecciones claves teniendo en cuenta las obras que se están llevando a cabo en la ciudad, como la del metro, la inseguridad, la movilidad y varios factores más que están perjudicando a los ciudadanos.

Teniendo esto en cuenta, los candidatos están explicando todas sus propuestas con las que esperan solucionar los aspectos que ya se mencionaron, entre las que destacan el tema del pico y placa, cárceles, nuevas políticas de seguridad y más.

Diego Molano, por ejemplo, exministro de defensa durante el gobierno de Iván Duque, ha enfocado sus esfuerzos, principalmente, en temas de seguridad, pero también tocó el tema de la movilidad con una idea que a muchos les parece descabellada.

Según explicó Molano en dialogo con la revista Semana, si es elegido como alcalde, acabará completamente con el pico y placa y lo cambiará por controles con ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial.

“Nosotros vamos a eliminar el pico y placa, es la medida más mediocre que existe, y lo vamos a hacer de una forma que no afecte a la congestión de la ciudad, porque hoy, en pleno siglo XXI, con tecnología por corredores utilizando inteligencia artificial se puede garantizar el flujo de la ciudad. Por ejemplo, usted por qué tiene que tener pico y placa si vive en Suba y quiere utilizar su carro para llevar a su hijo al colegio. Con eso no afecta ninguna vía principal”, explicó Molano.

Y agregó: “Las ciudades más congestionadas del mundo son las que tienen pico y placa porque no hicieron las obras. Aquí la izquierda progresista no hizo las obras y nos quieren culpar a todos con un pico y placa, siendo su la principal política de movilidad. No, la mejor política es terminar las obras”.

Cabe destacar que entre las otras propuestas que tiene Molano, está construir una cárcel de gran tamaño para poder judicializar a más delincuentes, la creación de una universidad digital para jóvenes y más.

