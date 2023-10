En diálogo con Pulzo, la psicóloga y economista habló de algunas de las muchas situaciones que han rodeado la vida de su esposo, Diego Molano.

Por ejemplo, confesó que aunque en ningún caso ha llegado a sentirse realmente en riesgo por el trabajo del esquema de seguridad que acompaña a su familia, sí hay momentos en los que les toca enfrentar ataques verbales en la calle.

Para esos casos, contó que ella suele buscar a las personas que insultan a Molano y con su experiencia logra que piensen dos veces qué razones tienen para referirse a él de diferentes maneras:

“Muchas veces la gente de una manera tan natural repite lo que oye en medios y no se pregunta lo que está diciendo. Yo me he encontrado muchas veces en la calle con personas que le dicen, por ejemplo, asesino y yo voy y busco la persona y le preguntó por qué le dice así y a la persona le da vergüenza verme a la cara y contestarme. Algunos no hablan, pero yo hago contacto visual y me doy cuenta que la persona hace un proceso de reflexión de por qué lo dicen”.

Marcela Rodríguez dijo que algunas personas le han recomendado no hacer eso, pero ella insiste en que busca el cambio de opinión de los ciudadanos porque desde su vida con su esposo esas acusaciones “no tienen ningún tipo de sentido”.

Por eso, explicó: “Mi proceso es de reflexión en dos sentidos. El primero es que tú estás diciendo algo de alguien que no conoces y lo segundo es que lo estás diciendo desde el odio. Mi proceso es que las personas logren calmar esa sensación de rabia que puedan sentir en el corazón”.

Diego Molano y las “máquinas de guerra”

Sobre ese calificativo que el exministro usó para justificar un bombardeo a un campamento de las Farc en el que murieron menores, su esposa quiso explicar de dónde salió esa frase.

Lo hizo mientras reconoció que no muchas personas le permiten tener esa conversación porque otros prefieren alejarse de ella cuando los enfrenta, porque muchos no saben cómo reaccionar si ella les pregunta “qué tendría que hacer el ministro de Defensa en algunos momentos”.

Marcela Rodríguez dijo que cuando esas personas “analizan que finalmente a los niños sí los convierten en máquinas de guerra y que es una realidad, que no son mentiras. No es el ministro el que los convierte en máquinas de guerra ni los está calificando de una manera equivocada, es la guerrilla la que lo está haciendo y no hay una sanción social a ese grupo“.

Además, detalló a este medio que él no sacó esa frase de la nada, sino que en medio de las conversaciones de Molano con niños desmovilizados o rescatados de los grupos armados ilegales que los reclutaron, fue una niña la que le dijo: “Allá nos convierten en máquinas de guerra”.

En ese sentido, invitó a los colombianos a “poder entender las dinámicas de lo que está pasando en el país y que estamos llenos de odio y nos han metido esa sensación de polarización, pero todos debemos estar convencidos de que podemos construir para que todos estemos mejor; de eso se trata la política: que haya un bienestar colectivo y que cabemos en el mismo lugar“.

