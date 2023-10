Cabal, que hace poco anunció su intención de lanzarse a la presidencia para 2026, sigue siendo una de las voces que constantemente critica cada paso del presidente.

Esta vez habló en El Tiempo de cómo Petro invirtió recursos públicos en la marcha del 27 de septiembre y rechazó que acudiera a ese método para “autoalabarse”.

Además, criticó los ataques de parte de la minga indígena a los medios y responsabilizó al Gobierno por transmitir el discurso de que “son los ancestrales, que tenemos con ellos una deuda histórica impagable, y por tanto pueden hacer lo que se les dé la gana”.

(Vea también: ‘Pacho’ Santos igualó ataque a Semana con bomba a El Espectador y Petro le sacó acusación)

Pero María Fernanda Cabal también habló en el medio de las elecciones regionales que se desarrollarán en menos de un mes y considera que al ser de izquierda y estar en el poder, las personas cercanas al mandatario “son muy peligrosas para la sociedad” y añadió: “No tienen límites, ni morales ni éticos, nada los detiene. Viven en una fantasía revolucionaria donde construyeron una realidad paralela que no existe. Por eso no resisten la evidencia de los hechos, no les gustan las cifras”.

Por todo eso cree que Petro y el Pacto Histórico no tendrán buenos resultados en los comicios:

“¿Hasta dónde van a llegar? Hasta donde nosotros se los permitamos. Por eso, el próximo 29 de octubre para mí será un día crucial, porque se va a manifestar finalmente en las elecciones la implosión del Pacto Histórico. Ellos van a ganar en muy pocos lugares, donde ni siquiera tienen candidatos propios sino paracaidistas, como puede pasar en Nariño o Sucre… En casi todo el resto perderán”.

(Vea también: Petro convoca manifestaciones como cuando era opositor: ¿contra quién o qué marcha ahora?)

Para Cabal, los colombianos no mostrarán un respaldo al proyecto político de Petro, como resultado de todos los líos que tuvo en su primer año de gobierno y en los meses posteriores.

La senadora cree que el mandatario perdió credibilidad y que no tiene candidatos porque casi ningún aspirante a alcalde o gobernador quiere vincularse a su coalición. Para ella, será una derrota segura:

“Es como casarse uno con el más feo de la fiesta… Les va a ir muy mal. No van a ganar en Bogotá ni en Medellín ni en Manizales, van a perder en Bucaramanga, y seguro muchas otras ciudades…”.

Lo cierto es que el candidato más fuerte y por el que Petro está apostando todo ha sido Gustavo Bolívar para la Alcaldía de Bogotá, pero está cerca de perder el segundo lugar en las encuestas de intención de voto y podría quedarse por fuera de la segunda vuelta.

