Desde Villapinzón (Cundinamarca), María Fernanda Cabal, acérrima opositora del Gobierno de Gustavo Petro, lanzó una nueva arremetida contra el Pacto Histórico, la coalición legislativa que respalda las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

(Lea también: María F. Cabal boleteó a Petro por “19 errores de ortografía” en un tuit, y se quedó corta)

La congresista, quien anunció que será candidata presidencial en las elecciones de 2026, aseguró que las votaciones del próximo 29 de octubre están complicadas para el Centro Democrático, pero que para el Pacto Histórico están aún más de para arriba.

“La tarea no está fácil, lo único que sí me gusta es que el Pacto Histórico se va a implosionar el 29 de octubre, no tienen candidatos, además están peleando entre ellos porque solo saben ser hienas, llegan a acabar con todos”, inició declarando Cabal, citada por Semana.