La semana pasada, el país conoció una grave información que salió de la inteligencia del Ejército sobre un plan que tendría el Eln de atentar contra tres personalidades muy importantes, quienes son el fiscal general Francisco Barbosa, el general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal. Acciones delictivas que se estarían orquestando desde Venezuela, de acuerdo con la institución militar.

Desde ese momento, a estas tres personas se les redobló su seguridad y se mantienen bajo extremo cuidado hasta determinar qué tipos de amenazas estarían recibiendo. Por el momento, la senadora María Fernanda Cabal se refirió en revista Semana a lo que más la tiene con temor de toda esta situación.

“Me preocupa que el Ejército no esté jugando el papel que debe ocupar desde sus altos mandos. Yo le agradezco al Ejército y su inteligencia que logró develar gran parte del plan, pero tenemos que estar muy vigilantes”, expresó.

De igual manera, pidió en la revista garantías para las personas que revelaron la delicada información sobre los planes de atentados que tendría el Eln: “Gracias a la prensa se ha revelado gran parte de la atrocidad que vivimos en la política. Tenemos que estar muy atentos a que no haya ninguna purga y una persecución contra esos, a los que les debemos la vida el fiscal, el general Zapateiro y yo”.

También, Cabal no ocultó en el citado medio su indignación con el Gobierno Nacional por no comunicarse con ella para ofrecerle atención sobre lo que se estaría orquestando desde la guerrilla y que pone en serio riesgo su vida.

“A mí nadie me llamó, excepto la Fiscalía. Tengo cita en el búnker y necesito que me cuenten toda la historia, yo sé que ellos ya han tenido otras reuniones. Fui a la Policía y me han tratado muy bien. Toca restringirse y guardarse, lastimosamente, por culpa de estos bandidos y degenerados toca cuidar a la familia”, comentó.

Finalmente, la senadora se refirió en Caracol Radio a su esposo José Félix Lafaurie, quien hace parte de la delegación del Gobierno en la mesa de negociaciones con el Eln: “Él está allá, yo estaba en el exterior y no lo alcancé a ver. Nosotros hablamos por teléfono, pero él está en Venezuela y debe llegar hoy. Esto lo pone a uno en una situación de zozobra. Tenemos una conversación pendiente con él, esto tiene un costo político muy alto”.